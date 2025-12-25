日正妹留學生「擇偶只愛DDD」！老司機暴動喊：銷魂 本尊IG被神出

娛樂中心／施郁韻報導

一名日本正妹留學生，擇偶條件大喊「DDD（大鵰鵰）」。（圖／翻攝自黑男IG）

百萬YouTuber黑男以《街頭邱比特》單元走紅，今年3月娶回小12歲荷蘭混血女友Lucy（盧蓁），婚後生活幸福甜蜜。黑男在台北市信義區進行街頭訪問，遇到一名日本正妹留學生，詢問她的擇偶條件，沒想到她大喊「DDD（大鵰鵰）」，引起網友熱議。該名留學生IG也被神出，擁有11多萬人追蹤。

YouTuber黑男在IG分享一段街頭訪問影片，在信義區遇到一名火辣的日本女留學生，詢問她喜歡哪種類型的男生，她語出驚人回應「DDD（大鵰鵰）」，尺度相當之大。

黑男詢問女留學生最喜歡的台灣美食，她則回答「小籠包」，並在胸前比劃，稱自己是「大籠包」。黑男忍不住追問胸部的真實性，女留學生晃動身體示意，反應讓人相當吃驚。

不少網友直呼「好想認識」、「我看過她」、「銷魂，懂得都懂」、「想認識這位日本女生」，更有網友搜出女留學生的社群平台，IG擁有約11.7萬人追蹤，網友表示已經追蹤她很久。

