日武士博物館體驗傳統文化 後裔現場示範劍術

轉身拔刀，展示俐落技法，再緩緩收回刀鞘。這裡是東京的武士博物館，不但展示頭盔、武器等文物，還有詳細的講解和示範，遊客更可以披上盔甲，自己化身武士。

加拿大籍遊客瑪莎說道，「他們的配件真的很有趣，他們的藏品、服飾與刀劍，真的很不錯。」

許多人對日本武士的印象，來自日本的大河劇或是武士電影。其實武士是從12世紀開始，一直到19世紀的明治維新為止，以武術技能服侍貴族的特殊階層。不過，精湛的武藝只是基本，忠誠、榮譽和紀律等「武士道精神」同樣不可或缺。

在這裡示範劍術的田村先生是武士的後裔，自己也學習劍術多年。他表示，希望透過這樣的推廣活動，讓更多人重新認識武士精神。

武士後裔、講解員田村良（音譯）表示，「藉由有興趣的外國人的幫助，我強烈希望，大家可以以新的價值，重新認識、發現武士文化。」

這家博物館不但讓已經消失100多年的武士文化，可以重新被外界看見，也讓更多對日本歷史感到好奇的人親身體驗。