日比台便宜15元！ 知名精釀啤酒挨轟 業者：因匯率

國內知名的精釀啤酒品牌，近期惹出定價爭議風波！品牌董事長日前分享集團商品進駐日本百貨，不過就有眼尖的民眾發現，日本價格標示549日圓，換算下來大約台幣109、110元左右，但國內的同款商品卻要賣125元，反而在台灣買還比日本貴；對於爭議，品牌業者也解釋是因匯率問題導致，稍早也已經出面道歉。

和三五好友相聚，舉杯慶祝氣氛更歡樂，不過這家國內知名的，精釀啤酒品牌，近期卻意外惹出風波，集團董事長開心的在社群分享，旗下蜂蜜啤酒在日本百貨上架，隨後卻被發現，價格標示549日圓，換算下來大約是台幣109元，同款商品在台灣卻要賣125元，前前後後價差10多元，被質疑明明是台灣品牌，難道是坑殺自己人嗎。

民眾說：「不是台灣自己做的嗎，那為什麼國外比較便宜，台灣就比較貴，如果知道的話，那我就不要喝他們家的了，因為台灣品牌其實很多啊。」品牌業者趕緊滅火，解釋會有價格差異是因為匯率，早在2021年，產品就進駐日本百貨，剛上架時賣589日圓，後來優惠549日圓，以當時匯率換算，大約是新台幣137元，是這五年來日幣持續走貶，在匯率變動售價不變之下，換算後價格才會產生落差。

連鎖精釀啤酒品牌總經理葉淑芬說：「我們決定把這支蜂蜜啤酒，從便利商店通路下架，我們應該要把它推出，更經濟更實惠的包裝，然後再推到市場上來，我們不想讓客人覺得，買的酒比日本貴，所以即刻下架。」

只不過引發爭議的不只這一家連鎖品牌，背景放上拆招牌的照片，還搭配一串文字寫著，「感謝一路的支持與陪伴」，最後還標上年份寫上珍重再見，連鎖披薩品牌5日上午，無預警釋出影片嚇壞顧客，難不成要退出台灣市場了嗎，結果時隔11個小時，官方才揭曉是要推出新口味，也引發一陣砲轟。

台灣行銷傳播專業認證協會理事長王福闓說：「像是拆招牌啊，或者是這種所謂的黑白影像，都可能會讓比較年紀長的，或者是一些，對品牌是真的有關心度的消費者，他並不能夠直接投射，是在做行銷，而反而是變成消費者，後續的一種負面情感。」

對此業者回應，感謝網友指教，說小編會虛心接受，並持續改進做得更好，不過無論負面行銷，有沒有成效，爭議宣傳手法，恐怕都已經引發了負面觀感。

