日民眾對高市早苗「台灣有事」發言支持略高於反對 整體滿意度逼近七成

2025年10月28日，日本首相高市早苗在橫須賀的美國海軍基地上台演講，當天她與美國總統川普一起登上航空母艦喬治華盛頓號。美聯社



日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，讓北京當局非常暴怒，並已開啟一系列對日本的報復措施。日本共同社的民調顯示，日本民眾對於高市的發言支持大於反對。她的整體支持度高達近七成。

根據日本共同社在週六、週日（15、16日）進行的全國性電話民調，對於高市早苗在國會詢答時表示，「台灣有事」可能成為允許行使集體自衛權的「日本存立危機事態」，調查詢問日本民眾是否贊成在台灣有事時行使集體自衛權。結果是「贊成」（包括「有點贊成」）佔 48.8%，「反對」（包括「有點反對」）佔 44.2%。

而針對日本是否應該加強國防力量、增加國防預算，壓倒性多數的60.4%受訪者贊成，34.7%反對。

高市早苗的內閣支持度這次民調中高達69.9%，不支持度僅為16.5%。高市的支持度甚至比10月她剛上任時還又增加了5.5個百分點，「蜜月期」在增強而非消散。

不過，一些特定的議題還是高市早苗的痛點。對於目前在日本不斷加速惡化的熊害問題，認為高市政府「慢」或者「有點慢」的民意達65%。

而對於導致高市早苗的自民黨支持度滑溜梯的政治獻金問題，「感覺不到」高市早苗解決問題意願的民眾占64.7%，遠遠超過「感覺到解決意願」的 27.6%。

