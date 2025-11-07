日民眾驚見熊出沒嚇壞！警查監視器是大肥貓
[NOWnews今日新聞] 日本各地近期熊害頻傳，人心惶惶，宮城縣仙台附近的多賀城市日前有民眾在車水馬龍的河岸發現「黑熊」出沒，警方獲報後立即調閱監視器，沒想到黑熊只是一隻超大、毛茸茸的黑貓。
據《仙台放送》報導，4日晚間7時30分左右，有民眾駕車經過多賀市鶴谷一丁目附近，在一處有車流量大，有許多民眾步行、騎單車的河岸，「看見了像熊一樣的生物，從樓梯上跑下來」，馬上就向警方通報。
警方獲報後不敢怠慢，立即調閱附近公寓的監視器畫面，並在畫面中看到一個快速移動的黑色影子，看起來就像一隻黑熊。不過，警方詳細調查後發現，民眾看到的「黑熊」，並不是野生熊隻，其實只是一隻體型較大的貓咪。
另外，在多賀城市內，10月29日及31日也曾有人目擊到「類似熊的動物」，對此市政府目前仍在確認中。
多賀城市5日也在官方社群發布相關公告，在X平台上吸引超過1470萬人朝聖，不少網友都熱議：「喵：沒有禮貌欸」、「如果是熊貓還可以理解」、「謹慎總比不謹慎好，還好是隻貓」、「非常時期，大家都捕風捉影」、「放出完整監視器畫面，讓我們看看那隻貓咪的長相」、「能被誤認是熊，應該真的很大」，許多人也曬出家中黑貓、大貓的照片。在Threads等社群上，台灣網友也笑說：「跟南崁溪發現企鵝一樣的意思」。
當地警方也呼籲民眾，如果看到疑似熊的動物，請立即遠離現場並通報警方。
