日氣象廳發烈風警報！「西望洋」颱風最快明生成 最新路徑曝光

生活中心／張尚辰報導

日本氣象廳預測，西望洋颱風最快於明日生成。（圖／翻攝自日本氣象廳）

日本氣象廳今（3）日晚間發布烈風警報表示，菲律賓東方海域目前已有熱帶性低氣壓生成，且有逐漸增強的趨勢，最快可能於明日發展為今年第2號颱風「西望洋」，該熱帶性低氣壓未來路徑預計朝西方移動，接近菲律賓一帶海域。

根據中央氣象署資料顯示，熱帶性低氣壓TD02今日晚間20時的中心位置在北緯10.2度，東經135.2度，以每小時30公里速度，向西南西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

中央氣象署說明，明日台灣環境為偏東風，水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨；白天氣溫大致呈持續回升趨勢，早晚稍涼，西半部日夜溫差大。

溫度部分，預測中部以北及東北部低溫在13至15度，南部及花東16至17度，高溫方面，北及東半部地區22至25度，中南部可達26至28度；至於離島天氣，澎湖晴時多雲，16至19度，金門晴時多雲，12至18度，馬祖晴時多雲，10至15度。

