日氣象廳預警長達5日「警報級大雪」！降雪破70公分 官方警告交通中斷

日本氣象廳與國土交通省19日召開記者會，警告日本海一側將連5天出現警報級大雪。（圖／達志／美聯社，下同）

日本氣象廳與國土交通省於今（19）日下午召開聯合記者會，針對即將到來的大規模降雪發布警示。預估自21日起至25日，日本海一側地區將出現長時間、廣範圍的「警報級」大雪，累積降雪時間可達5天以上，預測總雪量恐達「數年一見」的罕見等級。

此次警報級大雪預測涵蓋東北、北陸與近畿等多個地區，北海道亦受影響

綜合《NHK》和《TBS電視台》等日媒報導，日本氣象廳與國土交通省於今（19）日下午召開聯合記者會，針對即將到來的大規模降雪發布預警。氣象廳指出，受到強烈冬季型氣壓配置影響，從北日本到西日本的日本海一側，包含山區與平地在內，皆可能出現顯著降雪與交通受阻的情形。

廣告 廣告

氣象廳警告此次大雪將持續至25日，累積雪量恐達數年罕見等級。

此外，還需警戒強風與高浪等極端氣象現象。氣象監視警報中心所長高橋賢一強調，儘管此次冷空氣強度並非本季最強，但降雪的「持續時間」將成為關鍵風險來源，對日常生活可能造成明顯影響。

針對具體降雪預測，氣象廳指出，21日上午起，東北地區（青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島）24小時內可能降雪50公分，北海道約40公分；隨後的24小時內，東北與北陸地區（石川、福井、富山、新潟）預估將有70公分的降雪，近畿地區（京都、大阪、滋賀、兵庫、奈良、和歌山、三重）則可能達50公分。

從北日本到西日本的日本海側地區預估將有大雪，恐影響交通並導致道路封閉。

氣象廳表示，若冷空氣強度高於預期，甚至可能在平地也出現「警報級」強降雪。高橋賢一表示：「雖然這波冷空氣不是今年最強，但在持續時間上令人感到不安。」當局呼籲民眾高度警覺，並提早做好因應準備。

國土交通省防災課課長矢崎剛吉也警告，大雪可能導致車輛受困或道路封閉。他以本月2日的山陽自動車道為例，當時因部分車輛未裝雪胎受困，造成17小時道路封閉。呼籲民眾應避免非必要、非緊急的外出，若需行駛務必更換冬季輪胎、裝設雪鏈，並準備鏟雪工具，並隨時掌握最新交通資訊。

氣象廳與國土交通省共同呼籲，民眾除交通外，亦應留意雪崩風險、水管凍結與農作物受損等衍生問題，並配合地方自治體防災指引，減少災害發生機率。

此次警報級大雪預測涵蓋東北、北陸與近畿等多個地區，北海道亦受影響（圖／翻攝自X，@mlit_chokoku）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

40歲沒專長怎麼找工作？眾人狂推「3職業」 這行業超缺人：起薪至少6萬

蔥油餅夫妻遭逆子殺害！最後擺攤畫面曝光 Google高評變「永久歇業」

37刀狠心砍死雙親！帶美工刀藏新莊巷弄遭警識破 蘆洲逆子落網畫面曝光