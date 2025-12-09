日氣象廳：1週內恐有規模8↑強震 青森7.5只是前震？郭鎧紋解釋了

日本當地時間8日晚間11時15分發生規模7.5強震。圖／翻攝自日本氣象廳官網

日本當地時間8日晚間11時15分發生規模7.5強震，隨即日本氣象廳發布海嘯警報，並緊急開設官邸對策室，至今（9）日上午雖然暫無傳出重大災情，不過當局仍警告，未來1週發生規模8或以上強震的機率，從以往的0.01%上升至1%；對此前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋說明原因。

日本氣象廳指出，根據全球以往地震統計數據，未來7天內發生規模8或以上強震的機率，已從以往的0.01%上升至1%，而根據《中時新聞網》報導，郭鎧紋坦言，地震本應無法預測，該項預測僅呼籲民眾應時刻保持警覺。

郭鎧紋表示，根據2011年「311日本大地震」，早在3月9日就曾發生過一起規模7.3強震，該起地震原被認為是「主震」，隨即又發生規模9.0強震；然而原本被視為主震者，有約5％的機率會變成前震。

日本氣象廳指出，若日本海溝和千島海溝沿線之地震可能震園區及其附近發生7.0級或以上地震，因後續發生大地震的可能性相對較高，將發布北海道和三陸近海後續地震預警。示意圖／翻攝自日本氣象廳官網

郭鎧紋舉例台東關山2022年9月17日規模約6.6地震，隔天池上又出現規模6.8的地震，規模較先前來的大，讓規模6.6成為前震，6.8成主震；至於前震及主震時間差異，郭鎧紋解釋，2者並無嚴格定義，通常是1週內發生之2起較大地震才會被聯想在一起，因此不可將去年、今年發生的地震相連接。



