日水產品輸陸又遭禁 毛寧：高市草苗言論引公憤「日貨不會有市場」

大陸外交部發言人毛寧表示，大陸再度禁止日本水產品進口，是由於日本不能提供原先承諾大陸的技術細節，無法保障產品品質安全，所以大陸決定再次停止進口日本水產品。

大陸方面才恢復進口日本水產品沒多久，今（19）日中午又宣佈全面暫停進口。大陸外交部發言人毛寧表示，這次停止進口日本水產品，是由於日方未能提供先前所承諾的技術材料。毛寧還說，日本首相高市早苗的言行，引發大陸民眾公憤，即使日本水產品再向中國大陸進口，「也不會有市場」。（葉柏毅報導）

大陸從2023年8月，日本東京電力公司，將福島核一廠核處理水倒入海中之後，就全面禁止日本水產品進口，日本方面不斷對此，向大陸方面交涉。經過多次磋商，大陸方面終於在今年6月，宣布允許恢復北海道和青森縣等37個地區的海鮮產品進口。但福島縣和宮城縣等10個縣的農產品及水產品，仍然被禁。

11月7日，日本農林水產大臣鈴木憲和宣布，歷經兩年多，除了福島縣與宮城縣等10縣農漁產品之外，大陸全面恢復進口日本水產品進口，11月5日，已經有6噸產自北海道的冷凍扇貝，運往大陸。沒想到才過了不到兩個星期，大陸又全面禁止日本水產品進口。

大陸外交部發言人毛寧表示，據她瞭解，大陸方面是由於日本不能提供先前所承諾的技術材料，才再度停止日本水產品進口。不過毛寧也補充說，由於最近日本首相高市早苗的言行，引發大陸民眾公憤，即使日本水產品再向中國進口，「也不會有市場」。透露了說到底，大陸再度全面禁止日本水產品進口，還是大陸對這次「台灣有事論」抵制日本手段的一環。