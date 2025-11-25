日沖繩本島大規模停水 機場餐廳、學校無法供餐

沖繩大宜味村自來水管24日凌晨3時破裂大漏水，水庫的水送不到多個淨水廠，沖繩當局緊急發布停水通知，17個市町中午可能全域或部分停水。

沖繩居民表示，「不能洗手，清理食物是個問題，很緊張，第一次碰到。」

沒水可用，不少大樓12點起停用廁所；超市桶裝水、大型水桶等相關商品售罄；那霸機場雖然廁所還能用，但宣布25日餐廳全關門。

旅客說：「我在新聞上看到，還想說不是真的吧，機場狀況還算可以，但還是希望能盡快恢復。」、「本來打算趁回程來吃的，作為旅程最後的犒勞，真是太遺憾了。」

那霸機場沒得吃，中小學25日也供應不了營養午餐，乾脆提早放學。當局緊急調度水車、提供袋裝水，但杯水難以解決民生大小事。

那霸市民說道，「早上醒來，發現停水了，想沖馬桶也沒水可以沖。」、「上廁所問題大，馬桶沒水，就沒法上廁所，有消息說下午會恢復供水，很期待水趕快來。」

為了解決突發水荒，沖繩當局緊急啟用另一條先前因重建工程而關閉的管線，淨水廠在25日早上8時陸續恢復供水，各地停水狀態也逐步解除。

不過衛生官員提醒民眾恢復供水後，自來水可能因管線的鐵鏽而成紅色，最好讓水放流一段時間再使用，而且前段水也不宜飲用、適合拿去澆花。當局還呼籲民眾持續節約用水，怕使用量大增，會引發另一次大斷水。

