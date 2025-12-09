日治台中舊城第一豪宅！ 林烈堂別墅拆除內裝改建大樓

林烈堂別墅曾有日治台中舊城第一豪宅美稱。(記者廖耀東攝)

〔記者黃旭磊、廖耀東／台中報導〕台中市日治時期建築、霧峰林家林烈堂別墅，位於在民權路與柳川交口，民眾magushermes爆料有工程進行疑在拆屋，記者趕往發現施工單位正在拆除內裝。林烈堂是台灣省參議會第1屆參議員林獻堂堂兄，別墅落成於1935年為日治時期總督府技手(官方工程人員)設計，早年有台中舊城第一豪宅美稱，民眾感嘆稱「台中終究留不住原林烈堂宅邸。」

林烈堂別墅位於台中市民權路與柳川交接路口，90年前由日治總督府技手竹中平一郎設計，台籍建築師楊貽炳監造，當年大門正對柳川，位於當時青果合作社對面，是來往行政及商業區黃金地段，屋內使用檜木架構，廣大庭院內有日式水池及茂密銀樺樹，氣派非凡，民國時期歷經三福飯店、餐廳及KTV經營，殘破數年後傳出由建商收購土地，經證實確實也在拆除內裝。

記者下午趕往查訪，工人稱建商收購土地，拆除原KTV內裝後，將以「舊高雄火車站」(帝冠式建築)軌道遷移方式，將日式宅地移到柳川旁，由法國設計師規劃開放式市民休閒空間，保留別墅古色古香原貌，至於柳川西路、民權路口用地將改建住宅大樓。

magushermes表示，對台中而言，林烈堂別墅不僅是一棟私人別墅，已成為人物精神與城市歷史具體化場景，也是當年台籍仕紳極致品味展現，「2025年走到年底，台中終究留不住民權路上的原林烈堂宅邸。」

民進黨議員江肇國說，林烈堂宅邸仍具有歷史象徵性，台中素有文化城之名，但市府近年卻讓文化保存停滯不前，使舊城區逐漸成為文化沙漠，呼籲市府應拿出具體作為，而不是把重心放在華而不實活動。

民進黨議員黃守達表示，林烈堂宅這兩天在網路熱議，市府卻說由於改建太多而未被指定為文資，又屬民間產權，很可能只會保存部分原件，如果盧市府願意撥出更多心力與資源，其實可有更好保存方案。

民進黨議員陳雅惠說，市府不只愛挖馬路，現在連民間古蹟也保護不住，呼籲別讓台中人共同回憶一步步毀掉。

林烈堂別墅正在施工拆除內裝。(記者廖耀東攝)

雇工拆除林烈堂別墅內裝。(記者廖耀東攝)

