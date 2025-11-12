日泰譜戀曲1／泰BL《只因我們天生一對》紅翻出圈 導演赴日打造原創新作《未完的情歌》
2020年現象級泰國BL劇《只因我們天生一對》寫下8.5億點擊紀錄，不僅讓泰國BL實力成功贏得全球關注，也吸引日本片商力邀該劇導演維拉奇通吉拉，共同開發新作。
擅長BL劇的維拉奇通吉拉與日本團隊攜手打造原創BL電影《未完的情歌》，由日籍緬甸人演員森崎溫搭檔人氣男團「Snow Man」日泰混血成員向井康二演出，藉由橫跨東京與曼谷的純愛故事，結合兩地優勢搶攻國際BL市場。
維拉奇通吉拉（Champ Weerachit THONGJILA）曾執導許多BL影集，其中《只因我們天生一對》（2gether: The Series）掀起全球追劇潮。BL文化發祥地日本注意到維拉奇製作BL的功力，提議日泰合製原創作品。
維拉奇通吉拉接受本刊專訪時透露，接到日本製作人邀約後，雙方進行多次線上與線下會議，《未完的情歌》企劃也從去年年初開跑。「日泰雙方一起開發劇本，定調電影以情歌為故事的核心。」
為什麼選擇以情歌金曲貫穿電影？除了出於導演維拉奇個人對音樂的喜好，他也進一步解釋：「我覺得音樂對很多人來說都別具意義，因為可以傳達難以直接開口的心情。我過去的作品常利用音樂推動劇情，所以對這樣的創作方法特別有信心。」他也期盼這樣的設定能鼓勵觀眾勇敢表達與感受，看見愛情的不同面相。
