日泰譜戀曲2／泰日影人跨國合製 國民男團「Snow Man」向井康二沒架子

「Snow Man」向井康二是日泰混血，在參與泰劇演出後，再接下由泰國導演執導的新片《未完的情歌》。（仲業文創提供）

泰國現象級BL劇《只因我們天生一對》受到全球喜愛，導演維拉奇通吉拉（Champ Weerachit THONGJILA）獲邀製作日本原創電影《未完的情歌》，電影在日、泰兩地進行拍攝，對第一次接觸跨國合製的維拉奇來說是全新體驗。

他接受本刊獨家專訪，坦言：「日本與泰國的溝通和工作方式不同，我在期待之餘也有些擔心。」溝通上除了靠口譯外，兩位男主角森崎溫和日本人氣男團「Snow Man」成員向井康二分別是日籍緬甸人和日泰混血，拍攝現場因此交錯著不同語言。維拉奇表示：「雖然溝通會比平常花更多時間，但整體還是很順利。隨著時間過去，大家越來越能互相理解，默契也越來越好。」

廣告 廣告

維拉奇通吉拉第一次參與跨國合製電影，他坦言雖溝通較花時間，但過程中從兩地學習不少。（仲業文創提供）

向井的母親是泰國人，在泰國出生的他沒多久後就回到日本，出道後也持續精進自己的泰文能力，今年7月也曾參與泰劇演出。維拉奇提到，因為向井會說泰文，在片場經常聊天，他說：「我會問他多久回泰國一趟啊，或是喜歡吃什麼泰國菜之類的。他對周遭的人都非常親切而且體貼，工作時也非常投入，這是我覺得他很有魅力的地方。」

除了語言之外，跨國拍片時，表情或肢體動作都有助於感情與想法的表達。維拉奇表示：「口譯老師不在的時候我們就會如此，但如果真的遇到比較難溝通的事情，就會暫停拍攝，大家聚集起來花時間討論，聆聽每個人的想法。」他強調，溝通絕對是跨國合作的關鍵。

更多鏡週刊報導

日泰譜戀曲1／泰BL《只因我們天生一對》紅翻出圈 導演赴日打造原創新作《未完的情歌》

日泰譜戀曲3／日本團隊一人身兼多職 泰國太熱「休息時間更長」