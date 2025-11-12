日泰譜戀曲3／日本團隊一人身兼多職 泰國太熱「休息時間更長」

《未完的情歌》大多場景選擇泰國進行拍攝，因氣候炎熱劇組安排較長的休息時間。（翻攝自《未完的情歌》IG）

由日籍緬甸人演員森崎溫搭檔人氣男團「Snow Man」日泰混血成員向井康二主演新片《未完的情歌》已在台上映，該片由泰國現象級BL劇《只因我們天生一對》導演維拉奇通吉拉（Champ Weerachit THONGJILA）編導，攜手日本電影團隊打造。拍攝跨日、泰兩地，維拉奇也接注意到兩地團隊的差異。

電影去年9月開鏡，在日、泰兩地取景拍攝。維拉奇透露在日本拍攝時，日泰劇組人員比例為9比1，到了泰國則是2比8，會以拍攝所在地的人員為主。期間因勞動環境、文化、氣候等不同，工作、休息、甚至飲食等安排也會配合調整。

日本當地劇組人員數較少，一人得身兼多職。（翻攝自維拉奇通吉拉IG）

他分享，「泰國因氣候炎熱，加上工作辛苦，需要靠飲食補充能量，所以劇組提供的食物種類非常豐富，有飲料、水果、甜點等，也讓工作人員有更長的休息時間。」日本則因整體時間安排緊湊，也特別準時，有時為了趕進度甚至邊拍、邊吃飯。另外他也提到兩地劇組的差別：泰國人員較多，分工明確；日本則因人員數量少，得一人身兼多職。維拉奇笑說：「這樣也很有趣，團隊成員可以學習兩地不同的工作方式，是很棒的經驗。」

