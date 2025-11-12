日泰譜戀曲4／泰名導拍日本靠歌曲傳情 自曝最愛菅田將暉小松菜奈定情作
泰國導演維拉奇通吉拉（Champ Weerachit THONGJILA）在當地製作過多部BL劇，以Bright與Win主演的《只因我們天生一對》最受全球矚目，不僅捧紅演員，維拉奇的才華也受到日本電影公司青睞，獲邀赴日打造原創BL電影《未完的情歌》。該片大多場景選在泰國拍攝，卻不失日本影視作品的特有氛圍，導演接受本刊專訪，分享了在創作時的靈感來源。
《未完的情歌》描繪靦腆又正經的研究員壯太（森崎溫飾）忽然被外派到泰國，竟與學生時期的暗戀對象小海（向井康二飾）重逢。電影大部分在泰國的觀光風景區拍攝，維拉奇指出：「我傾向選擇工作方便且受遊客喜愛的地方取景，可以融合熱門景點和樸素自然的景觀，展現多樣的泰國風情。由於泰國政府推廣單位通常會全力協助拍攝，出外景也相對容易。」
儘管片中場景大多安排在泰國，但《未完的情歌》呈現出觀眾熟悉的日本電影氛圍。維拉奇解釋，他看過很多日本電影，在潛移默化中吸收其特有的風格。「我特別喜歡2020年、菅田將暉和小松菜奈主演的愛情電影《線：愛在相逢時》，它的靈感來自中島美雪的經典歌曲〈線〉，讓我很有共鳴。加上我鍾愛日本電影，多次去日本旅遊，很喜歡日本的氛圍、人和文化等。我用自己有感且擅長的形式拍片，日本觀眾應該也能感受到我心意。」
泰國作品近年在海外市場逐漸展露頭角，維拉奇非常開心。他自豪地說：「泰國有許多令人感興趣的事物，包括各種景點、文化傳統、多樣的美食，以及可愛的人民。我認為這些都是泰國能夠展現給外國觀眾的魅力。」盼未來能透過不同的作品，讓更多海外觀眾看見泰國的魅力。
