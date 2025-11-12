日泰譜戀曲5／「Snow Man」向井康二自彈自唱驚艷全場 日泰兩地跑宣傳距離大不同

向井康二（右）飾演的小海熱愛音樂，導演維拉奇通吉拉也因為喜愛音樂認為歌曲更能引發觀眾共鳴，而創作了《未完的情歌》。（翻攝自《未完的情歌》IG）

日本原創BL電影《未完的情歌》由演員森崎溫搭檔人氣男團「Snow Man」成員向井康二演出，在泰國延續學生時期未完成的戀曲。電影請到現象級泰劇《只因我們天生一對》導演維拉奇通吉拉（Champ Weerachit THONGJILA）編導，企劃由日本發起，他接下挑戰後與日方多次會議完成故事，他透露，自己主要專注於故事與電影的呈現，選角部分則由日本團隊推薦。

《未完的情歌》日前在泰國上映，導演維拉奇通吉拉（右二）率領日、泰國演員群造勢宣傳。（仲業文創提供）

兩位男主角森崎溫、向井康二都是演歌雙棲，維拉奇接觸他們後，才回頭聆聽兩人的音樂作品。聊到森崎溫，他大讚：「他的表演非常出色，總是準備得很充分並與我分享各種想法，讓角色更立體且具魅力。」向井康二是日本人氣男團「Snow Man」成員之一，片中他也一展音樂才華，令導演讚嘆：「我最印象深刻就是他彈吉他表演的那場戲，他透過歌聲把情感傳遞給所有聽眾的那首歌，至今仍在我和團隊所有人員的腦海迴盪。」

泰國的造勢活動更加開放，粉絲得以近距離一睹偶像風采。（讀者提供）

《未完的情歌》接連在日本與泰國上映，維拉奇在體驗兩地電影製作拍攝的差異後，也經由出席日、泰的宣傳活動，感受到兩地電影行銷與影迷文化的不同。「日本活動能參加的粉絲有限，無法入場的粉絲只能透過線上直播同樂，對活動的舞台表演日本粉絲都很投入，但流程非常嚴謹有秩序；泰國則不大一樣，有時會走出電影院，讓任何人都能參與，與演員更靠近。」不過無論作品在哪個地區推出，他都期盼帶給觀眾歡笑、幸福與感動。

