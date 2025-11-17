日派員急赴北京滅火 今協商

日本首相高市早苗的「台灣有事」說引發大陸強烈反彈，日方17日派外務省亞洲大洋洲局長金井正彰赴北京，擬重申日本政府的立場並未改變，盼望使事態平息。然而，大陸外交部已表示，在22日至23日召開的20國集團（G20）峰會上，大陸總理李強沒有會見高市的安排，這顯示雙方關係短期難解凍。

金井17日下午抵達北京，預計18日與大陸外交部亞洲局長劉勁松會談。《共同社》指出，金井擬說明，高市日前在國會的答詢，並未改變日本在1972年《中日聯合聲明》中表明的立場，即承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，並將呼籲避免對陸日關係造成影響。但預計日方不會同意撤回高市的答詢說法。

另外，大陸駐大阪總領事薛劍就高市發言在X發表斬首言論，日方已經提出抗議，今井也可能再度要求陸方妥善處理此事。日本駐北京大使館17日晚也呼籲，旅陸的日本公民要確保自身安全。

大陸外交部發言人毛寧17日針對金井訪陸，仍強調日方應收回錯誤言論，並稱中方對赴日者發布提醒「完全合理」。毛寧說，中方敦促日方本著對歷史和雙邊關係負責的態度，停止越線玩火，確實把對中承諾體現在實際行動上。

毛寧並表示，在G20峰會上，大陸國務院總理李強「沒有會見日方領導人的安排」。G20峰會將於22日至23日在南非舉行，李強與高市是否會晤，被視為衡量未來兩國關係的標尺。

日本還在討論派遣國家安保局長市川惠一赴陸處理事態的方案，原本希望推進高市與李強會晤。《日本經濟新聞》指出，市川是高市外交和安保的代理人，因為大陸更重視日本的安保局長，而不是外務大臣，這次危機是證明市川實力的機會。

據陸媒報導，原定近期在大陸上映的日本動畫片《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》和電影《工作細胞》，均宣布暫緩上映。另有消息稱，北京部分影院經理告訴觀眾，14日上映的《鬼滅之刃：無限城篇》將提前在21日凌晨0時起下檔。

大陸多家大型旅行社也已暫停銷售日本旅遊產品。《共同社》報導，北京市的大型國有旅行社相關人士表示，無論是團體旅遊還是自由行，16日起均已暫停辦理業務。該人士指原因是當前的兩國局勢。