日流感激增 出遊前勿忘打疫苗

近期日本、韓國等鄰近國家流感疫情升溫，尤其日本上周病例，較前一周增加1.5倍。疾管署提醒，若要出國，高風險民眾應盡速施打疫苗。（李念庭攝）

出國民眾注意！近期日本、韓國等鄰近國家流感疫情升溫，尤其日本上周病例，較前一周增加1.5倍，原因可能是病毒轉換、免疫負債、國際旅遊等。國內流感公費疫苗只剩約90萬劑，疾管署呼籲高風險民眾盡速完成接種。

疾管署副主任李佳琳表示，國人常去的日本、韓國流感疫情呈上升趨勢，中國近期活動度及陽性率也上升，以H3N2為主要流行病毒株。日本11月3日至9日，全國定點門診平均病例數為21.82例。

疾管署副署長曾淑慧指出，日本流感疫情近一周快速上升，上周病例數較前一周多1.5倍，急遽增加。今年日本與台灣類似，流感提早約1個月進入流行期，往年日本約11月開始流行，今年9月底10月初就開始，估1月達高峰。

流感提早流行原因，可能包括病毒轉換（H1N1轉H3N2）、免疫負債、國際旅遊、戴口罩的人減少。曾淑慧呼籲高風險、符合公費資格者盡速接種疫苗，或與醫師討論評估是否自費接種。

國內上周類流感門急診就診計9萬3247人次，較前一周下降9.1％，但仍新增42例重症、10例死亡。截至11月17日，公費流感疫苗共接種約583.3萬劑，為歷年同期最高，目前公費流感疫苗剩不到90萬劑，部分縣市12月初將打完。

另外，國內腸病毒進入流行期，上周腸病毒門急診就診人次達1萬1223人，較前一周上升3.9％。今年腸病毒重症達19例、含9例死亡，以感染「新生兒殺手」伊科病毒11型最多（17例），創6年同期新高。疾管署預期腸病毒疫情將流行到1月中，寒假後才會下降。

疾管署防疫醫師林詠青說，上周新增1例腸病毒重症死亡病例，為中部1個月大女嬰，11月上旬因食慾及活力不佳、尿量減少，急診發現血壓偏低、發炎及肝功能指數上升，白血球增加、血小板低下、凝血功能異常，懷疑敗血症，收治加護病房。次日出現意識改變、血壓量不到、休克，急救後不幸死亡。