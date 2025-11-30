日流感「H3N2變異K分支」病例暴增 台逾9成同病毒

日本爆發流感病毒H3N2變異株K分支，連續14週病例數增加。（示意圖／東森新聞）





日本爆發流感病毒H3N2變異株K分支，連續14週病例數增加，在日本的台灣人表示，學校跟戶外不少人戴口罩，擔心被傳染。台灣衛福部也公布超過9成流感案例，跟日本一樣是變異株K分支。台日旅遊互動頻繁，醫師示警天氣變冷病毒傳播快，12月中旬到春節前後是感染高峰。

遊客們漫步在日本名古屋近郊世界文化遺產合掌村，不只身體穿暖，口罩也要戴緊，因為近期流感主流病毒株「H3N2變異株K分支」，在日本爆炸式擴散，感染的患者數已經連續14週上升，在日台灣人不論出遊還是上學都不敢大意。

在日旅遊台灣人：「我在名古屋的時候，搭電車或是路上還有室內，都會蠻多人把口罩戴上，流感還蠻嚴重，所以還是會害怕。」

在日讀書台灣人：「我們上課前都會宣布事情，老師有特別講說現在流感蠻嚴重的，如果真的不舒服的話就跟他請假，聽有人說不舒服，我們會馬上戴口罩這樣。」

然而病毒似乎也隨著台日間頻繁移動傳進台灣，衛福部表示，台灣流感主流病毒株同樣是K分支占比已達9成，不只傳播力更強，跟本季流感疫苗株基因序列相似度比較低，多數民眾缺乏免疫力，突破性感染風險可能增加，尤其12月開始天氣轉冷，有利病毒傳播。

台安醫院醫師林謂文：「突變之後造成所謂感染增加，就是更容易傳播（病毒），更容易讓你得病，如果要預防的話，其實也提醒民眾可以施打流感疫苗來防止被感染，甚至防止流感引起的重症。」

醫師也示警，現在日本秋冬流感爆發敏感時刻，國內疫情恐在12月中旬升溫，春節前後到達高峰。隨著疫情規模擴大，預期流感併發重症個案數會同步增加。

台安醫院醫師林謂文：「流感病毒其實很容易透過所謂的飛沫傳染，而讓人傳人變得更加明顯，變得更加嚴重。很多患者其實都是從外面帶回國的，就是從日本帶回國的。」

日本流感大爆走，甚至可能超越去年的大流行，成了另類的日本有事，台灣也有事。

