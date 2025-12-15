日海自接收首架V-BAT 明年初登艦訓練

記者廖子杰／綜合報導

日本科技網站「載具新聞」（乗りものニュース）11日報導，日本海上自衛隊近日接收首架「V-BAT」垂直起降（VTOL）無人機，預計明年2月將登上海自艦艇展開相關操作訓練，進一步提升關鍵情監偵戰力。

擬部署最上級護衛艦 提升情監偵戰力

海自9日於社群媒體發文證實，向美國新創公司「Shield AI」採購的「V-BAT」（美軍型號為MQ-35）無人機，已運抵橫須賀基地，規劃明年2月登上海自艦艇，進行艦上起降操作訓練，未來則可望部署於最上級護衛艦或新一代近海巡邏艦（OPV）上，大幅增強水面艦的遠距情監偵任務能量。

廣告 廣告

鑑於中共持續擴張海空軍，加劇印太區域緊張，日本防衛省今年初與「Shield AI」簽署協議，採購未公開數量的「V-BAT」，建構情監偵任務平臺，並於今年年中派遣人員赴美接受操作訓練，加速推動接裝進程。

報導指出，「V-BAT」採單發動機與導管風扇（Ducted fan）設計，著重模組化設計與輕量化優勢，其垂直起降能力可在狹小空間內發射與回收，並僅需2人便能在30分鐘內組裝完成並升空，同時配備光學、遙測及紅外線夜視等先進觀測裝備，十分適於艦艇甲板作業。該機除獲得美國海軍、海岸防衛隊採用，並軍援烏克蘭投入烏俄戰事，順利通過實戰考驗，未來可望滿足海自多元任務需求。

日本海上自衛隊接收首架「V-BAT」無人機，預計明年2月登艦展開訓練。（取自防衛省海上自衛隊「X」）