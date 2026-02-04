日消息人士：高市早苗導致債市動盪 央行不會出手救



路透社引述消息人士說法指出，若是日本首相高市早苗的政策導致國債殖利率飆漲，日本央行有鑑於干預成本過高，包庫可能引發日幣狂跌的巨大風險，因此不會出手平息漲勢。

高市早苗上月宣布解散眾議院，於8日提前舉行大選，並暫停徵收食品稅2年，加劇人們擔憂財政支出將導致日本政府已經非常龐大的債務雪上加霜，導致日本政府債券（JGB）暴跌，造成全球債券市場動盪。

儘管市場後來已經恢復平靜，但上一波債券拋售潮，讓投資者關注如果在2月8日大選後再次出現暴跌，日本央行是否會出手相救。

債券市場的動盪也引起日本央行內部的警覺，不過3名熟悉日本央行思維的消息來源表示，在現階段，干預債券市場的成本高於回報。

日央行總裁：政府需為財政政策導致的殖利率上升負責

消息人士表示，央行評估近期市場走勢，尚未達到干預的極高門檻。央行只會在投機交易引發恐慌性拋售，或是出現不穩定因素，需要央行作為最後的造市者，才會出手。但是目前都沒有出現這兩種狀況。

消息來源指出，任何干預都只會是暫時性的，而不是持續增加恢復購債的前兆，以避免在債券價格上劃下新底線。

日本央行前理事木內登英（Takahide Kiuchi）表示，「如果債券被投機交易拋售，日本央行就有干預的空間。但是最近殖利率的漲勢反映了市場對日本財政政策的擔憂」，「這是政府的工作，而不是央行的工作，去處理市場對於財政政策不信任的結果」。

日本決策者目前面臨棘手的權衡，一方面要控制債券殖利率的急遽上升，又要透過貨幣干預的威脅來支撐疲軟的日圓。這讓央行面臨陷入兩難，如果要維持長期利率低位，就會與逐步升息的路徑相衝突，而日本央行希望透過逐步升息，緩解日圓疲軟造成的通膨壓力。

在1月22日至23日的日本央行政策會議上，一名董事會理事警告，殖利率曲線的「單邊陡峭化」，另一名理事也警告，超長期日本國債的波動尤其明顯。

央行總裁植田和男也加強警告，目前殖利率漲幅速度「相當快」，重申央行準備在特殊情況下採取行動，但也明確指出，央行和政府已準備在應對市場波動方面「各自發揮作用」，並將應對任何財政政策導致的殖利率上升，歸咎於政府。

日本央行擁有多種工具，例如進行非計劃的緊急債券購買操作，或調整其根據季度購買計劃購買的債券組成，最後手段是暫停或徹底改革其自2024年以來一直在實施的債券縮減計劃。

