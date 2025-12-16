日涉台表態 陸批擠牙膏、埋釘子

在「台灣有事」議題持續升溫之際，陸日外交交鋒再度升級。大陸外交部16日以「擠牙膏、埋釘子」形容日本首相高市的最新涉台表態，指日方在重申涉台問題條款等歷史文件時，仍在要害問題刻意迴避重要表述。此外，大陸駐聯合國代表傅聰也在安理會警告，絕不能允許軍國主義死灰復燃。

事件起於日本參議院15日會議時，日本外相茂木敏充表示，日本政府尊重並理解中華人民共和國政府立場，並稱遵循《波茨坦宣言》第8條；首相高市早苗則強調，日方一貫立場是期待以對話方式和平解決台灣問題。

對此，大陸外交部發言人郭嘉昆16日在例行記者會回應指出，日方僅複述《中日聯合聲明》第三條部分內容，卻未重申「日本承認中華人民共和國政府是大陸唯一合法政府」及「台灣是中國領土不可分割的一部分」等關鍵表述。他並指，日方在引用《開羅宣言》時，刻意避開「日本所竊取於中國之領土」的核心文字，顯示並非疏漏，而是政治操作。

郭嘉昆進一步批評，日本將《中日聯合聲明》與所謂《舊金山和約》並列，意圖翻炒「台灣地位未定論」，違背歷史承諾與國際法原則，構成對大陸內政的干涉。

為強化論述，陸方重申外長王毅近期提出的「台灣地位七重鎖定」，從1943年《開羅宣言》、1945年《波茨坦宣言》、1945年8月15日日本戰敗投降承諾、1945年10月25日中國恢復對台行使主權，1949年10月1日中華人民共和國取代中華民國。到1972年《中日聯合聲明》與1978年《中日和平友好條約》，系統性否定任何模糊空間。

稍早，在聯合國安理會「為和平展現領導力」公開辯論會上，傅聰也點名日本表示，在二戰勝利80周年的重要時刻，日本領導人將「存亡危機」與台灣掛鉤，暗示武力介入，是對戰後國際秩序的直接挑戰，也喚起亞洲對軍國主義復燃的歷史警惕。絕不能允許軍國主義死灰復燃、絕不能允許法西斯主義的幽靈復活。

傅聰強調，台灣問題完全屬於中國內政，日本曾對台殖民50年，負有不可迴避的歷史責任。他敦促日方撤回錯誤言論，恪守雙邊政治文件，避免在錯誤道路上越走越遠。