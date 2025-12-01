日淺草成「和牛戰場」！ 知名炸肉餅一天賣600個

不少遊客到日本一定會吃和牛。（示意圖／Pexels）





許多人到日本淺草旅遊，不只有傳統文化，美食更是必吃亮點。尤其是「和牛」最受觀光客青睞，淺草甚至成了「和牛一級戰場」，從壽司到壽喜燒料理都有。除了和牛，鮪魚也是人氣選項，但因漁獲量減少、燃料成本和日圓貶值影響，導致鮪魚價格連月上漲，不只民眾喊貴，業者也坦言成本壓力沉重。

粉色肉塊外皮焦香，煎台上滋滋作響，油脂融化肉香四溢，不少遊客到日本一定會吃和牛，尤其觀光客一級戰區的淺草如今成為和牛戰場。知名炸肉餅小小店面擠滿人潮，金黃色酥脆外皮，一口咬下爆出肉汁，一個1300日圓，平均一天賣出600個。

外國遊客：「很好吃，非常好吃，和牛搭配白飯一起，看起來很好吃，就決定一起來吃。」

不論大街小巷，主打和牛的餐廳到處都是，招牌上中英語都有，就要吸引觀光客，其實從2023年起，淺草陸續開29家店，今年還再開12家店，各種和牛料理這裡都有，像是和牛壽喜燒，打顆蛋油亮光澤，5500日圓就能吃到，還可以變湯泡飯，和牛壽司3貫2530日圓，高級鐵板料理也有，搶攻旅客荷包。

外國遊客：「淺草是吃神戶牛肉的好地方。」

餐廳業者佐佐木康二：「淺草一提到牛排，就是神仙牛排，會有策略的集中開店。」

日本美食除了和牛，還有鮪魚也少不了。

餐廳業者：「鮪魚讓您久等了。」

現切鮪魚生魚片端上桌，每年冬季正是肉質最鮮甜的季節，但價格卻悄悄上漲。

超市生鮮魚類負責人高松利武：「從進貨以來，這個月漲了200日元，鮪魚跟著漲價。」

從去年12月，每100克464日圓一路攀升，今年11月來到507日圓，主因是漁船燃料成本增加，加上漁獲量減少，以及日圓貶值，讓當地進口鮪魚也大幅上漲。

民眾：「價格看起來有點高，感覺到了，今天不買鮪魚。」

餐廳業者井上祐輔：「（價格）多出三成左右的感覺，每個月都有點漲價。」

日本美食魅力無限，面對物價壓力，業者能否挺住仍是考驗。

