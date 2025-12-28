日清潔員揭飯店「3大奧客行為」：快煮壺煮麵最令人崩潰

國際中心／綜合報導

日清潔員崩潰揭飯店「3大奧客行為」。（示意圖／PIXABAY）

日本清潔業者「CLOVER 株式會社」近期透過日媒《Hint-Pot》揭露飯店房務員最崩潰的旅客行為，其中「用快煮壺煮泡麵」高居榜首。業者指出，此舉造成壺內構造難以清洗且異味嚴重殘留，極度影響下一位房客權益。此外，房內隨處亂丟垃圾及弄髒寢具未主動告知，也是清潔人員公認的「惡夢清單」，引發網友熱烈討論旅遊素養的重要性。

根據日媒《Hint-Pot》報導，專門從事飯店住宿設施清潔業務的「CLOVER 株式會社」，近日在社群平台發布了一段題為「清潔人員最困擾的3件事」的影片。影片中，資深房務員語重心長的懇求旅客：「拜託真的不要再這樣做了」，直指最讓現場人員感到震驚與無奈的行為，竟然是將客房內的快煮壺當作「煮麵鍋」使用。

廣告 廣告

業者進一步解釋，飯店提供的快煮壺設計初衷僅是為了燒開水供泡茶或咖啡使用。由於快煮壺內部構造精密且角落多，若用來烹煮泡麵，湯汁油脂與細碎麵屑極易卡在縫隙中，一般清洗程序難以徹底去除。更糟糕的是，食物的味道會滲透並殘留在壺內，這不僅造成房務員清理上的巨大負擔，更可能讓下一位不知情的旅客喝到「加味水」，嚴重損害飯店形象與旅客體驗。

除了快煮壺的濫用，影片也點名了另外2項讓清潔人員頭痛的行為。其次是「在房間各處亂丟垃圾」，增加了收拾的難度與時間成本；第3則是「弄髒床單或棉被卻未主動告知」，這往往導致污漬滲入纖維過久而無法洗淨，造成寢具報廢。

影片曝光後，引發大批網友共鳴，許多人留言表示震驚與支持，直言「用快煮壺煮泡麵，味道根本洗不掉，超噁心」、「付錢住宿不代表可以隨心所欲」、「基本的公德心真的要有」。這則報導也再次提醒旅客，在使用飯店共用設施時，應保持基本的禮儀與同理心，維護良好的住宿環境。

更多三立新聞網報導

水電工月薪飆36萬甩會計3倍…頂大高材生親揭真相

住10樓遇7.0強震！宜蘭飯店玻璃爆裂全碎 網友驚魂喊：超級搖滾

強吻硬舔女同事胸…男給「600萬卡任刷加碼遊日港」仍沒用

搶孤冠軍「戰神呂布」番刀幫叔殺債主…看他斷氣還洗劫屍體名錶

