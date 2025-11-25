日測試速霸陸無人機 驗證MUM-T概念

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「The Aviationist」24日報導，日本防衛省日前運用速霸陸（SUBARU）公司研發的實驗用無人機，進行新一輪飛行測試，驗證遠端操控先進無人載臺，與自主飛行導航技術，持續推進「有人／無人組合」（MUM-T）協同作戰目標。

直升機飛行員 平板操控5機

日防衛省防衛裝備廳（ATLA）21日公布影片，證實10月利用速霸陸7月交付的5架實驗用無人機，驗證MUM-T概念。測試期間，實驗人員在直升機座艙內，運用平板電腦操控系統，遠程操作無人機執行各種飛行機動，包含2機、5機編隊飛行等；同時還測試無人機在操作員設定航路後，執行自主飛行路徑調整與導航的效能。

ATLA表示，本次測試結果相當成功，已獲取無人機自主生成飛行路徑、操作無人機飛行員的工作負荷等重要數據，將以此為基礎，推進下一階段研發，朝實現自衛隊MUM-T協戰能力目標邁進。

打造日版忠誠僚機 鞏固空優

ATLA於2020年啟動日本版MUM-T技術研發構想，去年8月與速霸陸簽署技術支援協議，委其設計、製造與測試原型機。根據ATLA構想，相關技術採階段式研發進程，此次完成由1名飛行員指揮多架無人機的測試，最終目標是研發具備完全自主作戰效能的「忠誠僚機」，以降低飛官執勤風險，進而鞏固日本未來空中防衛作戰優勢。

飛行員利用平板電腦，遠端操控無人機進行測試。（截自防衛裝備廳YouTube影片）

速霸陸研製的實驗用無人機展開新一輪飛行測試，驗證遠端操控與自主飛行導航技術。（截自防衛裝備廳YouTube影片）

無人機起飛準備進行測試。（截自防衛裝備廳YouTube影片）