日港台IP創作者都來了！ 粉絲搶買「限量」創意文具

2026創意文具展在台北世貿盛大舉辦。（圖／東森新聞）





2026創意文具展在台北世貿盛大舉辦，各式IP創作者齊聚，扭蛋、抱枕、貼紙都能買，有民眾說少女心大爆發，香港跟日本IP創作者也來台，其中CLUBBABO排滿長長人龍搶買商品，另外應景春節到來，不少創作者也推出多款春聯設計產品。

大批民眾湧入扭蛋機前，投入硬幣轉轉轉，扭開來一看。民眾：「喔！！這個是什麼，這個是他的吊飾，我想要這個或這個，其是這個也很可愛。」

民眾：「消波塊（發呆石）的鑰匙圈，然後這個是草什麼的吊飾。」

廣告 廣告

少女心大爆發，超可愛IP創作懶得走鹿擄獲不少粉絲的心，只扭蛋可不夠看，不只買抱枕，一天20個限量版盲盒也要買到。

民眾：「就是很可愛啊粉紅色的，很適合我們這些追星的少女們，我看到她抽到，就哇！！！妳抽到粉紅色的。」

限量三款顏色民眾全收集到，2026創意文具展在台北世貿盛大舉辦，來自香港的IP創作Clubbabo也來台，攤位外排滿人潮，不只販售多款貓的玩具，還推出各式周邊，吸引粉絲搶買。

民眾：「他這次好像新出這個三花貓，我覺得很可愛，因為我們家剛好有養一隻三花（貓）。」

民眾：「就是招財她的貓咪，春聯跟盤子就是之前就有在收集。」

來自日本東京的IP創作者也把它的玩具帶來展覽內，現場有非常多的玩具模型，其中這三隻非常特別，分別叫ARE、SORE、KORE，中文是這個、那一個、那個，這三隻藏有非常深的意涵。

日本IP創作者HARIKEN哈利劍：「這隻叫ARE，平常都是默默的守護我們，其他隻是KORE、SORE，他們會守護著我們。」

也有創作者應景過年要來了，把創意IP粉色豬豬，融入在春聯貼紙跟鑰匙圈上。創意文具展多樣特色IP商品，對粉絲來說，錢錢沒有不見，只是都變成喜歡的東西。

更多東森新聞報導

資金與輔導雙向支持！IP 創作者的動畫前期開發推手

AI創作者曝虎姑婆「吃小孩」真實目的 直男嗨喊：吃我

首屆桃園漫畫人才培育成果展今登場！ 張善政：全力支持本土創作者

