日滑短影音4h 高中生近視飆至800度

醫師李昇達提醒，「短片視覺症候群」有增加趨勢，若眼睛有異狀應就醫檢查。（亞大醫院提供／中央社）

本報綜合報導

一名高二女生每天花3～4小時看短影音，近來眼睛常感到痠澀、有異物感，偶爾會看到閃光，就醫檢查發現2年內近視度數飆升至800度；另一名28歲業務員也因晚上常看短影音直到入睡，經檢查已有假性老花前兆。醫師提醒，「短片視覺症候群」有增加趨勢。

亞大醫院一般眼科主任李昇達說明，當眼軸因長時間近距離用眼導致持續拉長，就像被過度吹大的氣球，眼球壁會變薄且脆弱，視網膜剝離風險隨之倍增，乾眼症、白內障與黃斑部病變會提早報到。

李昇達提到，對於發育中的青少年而言，這種變化是不可逆的健康隱憂。多數患者起初只是勞累，卻不知眼睛調節功能已因過度負荷而提前拉警報；一旦結構受損便難以完全復原，甚至變成永久性負擔。

「預防勝於治療」李昇達建議，落實「20-20-20」護眼法則，每用眼20分鐘就要視線離開螢幕休息20秒，並注視20英尺（約6公尺）外的遠方。在生活中，也要養成多眨眼的習慣以維持淚膜完整，並確保看書或看手機時保持30公分以上的距離，從細節降低眼睛的壓力。

他呼籲，在室內則需注意照明，避免在關燈後滑手機。同時盡量增加戶外活動時間，一旦發現眼睛有異狀，可就醫透過散瞳眼底檢查預先找到病因；切勿自行購買成分不明的涼感藥水，以免掩蓋病情或因藥物副作用造成二度傷害。