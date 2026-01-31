日滑雪場再傳意外！澳洲女搭纜車「來不及下」懸吊半空 心臟驟停

日本長野縣一處滑雪場驚傳致命意外。一名20多歲的澳洲籍女遊客與朋友搭乘纜車上山時，抵達終點卻未能及時下來，被吊困在半空中。據報導，她在被送往醫院時已心臟驟停。

長野縣滑雪場發生遊客困纜車送命的意外。（圖／NNN）

警方稱，事故發生在長野縣栂池山度假村滑雪場的山頂纜車站。 30日上午9點左右，滑雪場工作人員通報消防部門，表示一名乘客搭乘纜車時來不及下來，受困在半空中。



據警方和消防部門官員稱，滑雪場巡邏人員趕緊將她救下後交由消防隊送往醫院，但據報當時已心臟驟停。



警方正在詢問當時與死者同坐的另一名女子有關事故的情況，並調查女子受困的確切原因，並釐清業者是否有業務上的疏失，而業者也表示將全力配合調查。

