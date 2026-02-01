日滑雪場驚傳意外！22歲澳女懸空被拖行身亡

▲一名22歲澳洲籍女子在長野縣滑雪場搭乘吊椅纜車時，發生事故身亡。（圖／IG@tsugaike_kogen）

[NOWnews今日新聞] 滑雪季節到來，不少人都會前往日本長野縣等地滑雪，不過千萬要注意自身安全。一名22歲澳洲籍女子在長野縣滑雪場搭乘吊椅纜車時，卻因後背包扣具卡住未能順利下車，意外被拖行懸掛半空中，後續呈心肺停止狀態，送醫後宣告不治。

綜合讀賣新聞等日媒報導，事情發生在1月30日，地點位於長野縣小谷村「栂池高原滑雪場（Tsugaike Mountain Resort）」，當時這名22歲澳洲籍女子與友人身著滑雪板裝備、背著登山背包，從纜車最頂端站點，搭乘雙人座纜車準備下山。沒想到抵達終點時，女子未能及時離座，身體遭纜車結構勾住，被拖離月台並懸掛在空中。

廣告 廣告

雖然當下工作人員立即按下緊急停止按鈕，讓纜車停止運轉，隨即展開救援行動。然而當時這名女子已經錯過下車點，隨著纜車迴轉系統朝山下方向移動，整個人呈現懸吊狀態。女子被救下來時已呈現心肺停止狀態，緊急送往長野縣大町市醫院搶救，仍於2月1日宣告不治。

警方目前已介入調查事故發生的詳細經過，並指出同坐的另一名女子已接受詢問，將釐清受害者未能下車的原因，以及業者在安全管理與操作流程上是否涉及業務過失。

負責營運該滑雪場的「栂池纜車公司」透露，該名女性在準備下吊椅時，所背的後背包扣具卡進了吊椅缝隙中，導致其被拖行。該公司官網資訊，當時女性的背包上有未繫上的腰部安全帶，其末端的扣具卡進了吊椅內。由於她當時繫著胸前的固定帶，因此在嘗試下車時，連同背包整個人被拖行在雪地上。該公司表示，上述細節是根據警方調查及監視錄影畫面所查明。目前該座吊椅已暫停營運。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

又出事！台灣滑雪客闖新潟滑雪場「雪道外」失蹤 日警出動救援

不去日本！中國25萬人春節飛韓國「消費上看百億」先諮詢醫美

中國2女遊客惡搞日本民宿！超噁照片破千萬瀏覽 中網嘴臉曝