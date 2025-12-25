日漁獲歉收！ 鮭魚卵漲價5成 北海道丼飯漲4百

今年秋季北海道鮭魚漁獲量，比往年少了7成，還是過去高峰期的十分之一。鮭魚捕獲不足，也導致鮭魚卵大缺，價格整整貴了5成。像札幌的鮭魚卵丼飯專賣店，這個月開始一碗調漲2千日圓，相當台幣4百塊。

今年秋季北海道鮭魚漁獲量歉收，導致鮭魚卵價格上漲。（圖／Shutterstock達志影像）

今年秋季北海道鮭魚漁獲量急劇下降，僅為往年的3成，比高峰期更是銳減至十分之一，導致鮭魚卵嚴重短缺。鮭魚卵價格因此上漲5成，札幌的鮭魚卵丼飯專賣店本月起每碗調漲2000日圓（約台幣400元）。專家分析指出，海水溫度上升是造成鮭魚族群減少的主因，而短期內漁獲量恐難以恢復，北海道最熱門的故鄉納稅回禮—鮭魚卵禮盒也已暫停受理申請。

在札幌二條市場，豪華的鮭魚卵丼飯雖然讓人食指大動，但現在品嘗這道美食需要多付不少錢。當地一家專賣店從本月起每碗丼飯調漲2000日圓，相當於台幣400元。這樣的漲幅讓許多消費者感到吃驚。在海鮮市場中，北海道產的鮭魚卵進貨價格比往年上漲了5成，使得許多民眾買不下手。

為了因應這種情況，一些店家開始提供冷凍保存的去年度產鮭魚卵，每100克比新鮮鮭魚卵便宜約1000日圓，成為相對經濟的選擇。有日本民眾表示，雖然想多吃一點鮭魚卵，但還是得看荷包的狀況。造成鮭魚卵價格飆漲的主因是今年秋季漁獲量大幅減少。截至本月10日，北海道捕撈的鮭魚僅有562萬尾，比去年同期減少了7成。若與2003年的漁獲量高峰相比，更是銳減至當時的十分之一。

專家分析認為，近年來海水溫度上升影響了鮭魚的生存環境，使得許多鮭魚無法存活，導致族群數量大幅減少。由於漁獲不佳，北海道最受歡迎的故鄉納稅回禮—鮭魚卵禮盒，今年已經暫停受理申請。專家對未來前景持悲觀態度，認為漁獲量在短期內很難恢復到以往水準。

