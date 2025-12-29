日演員新井浩文性侵遭判4年 出獄後回歸幕前

新井浩文（中）性侵罪出獄後，回歸幕前。（圖／翻攝自新井浩文note）





日本男星新井浩文（朴慶培），2020年因性侵罪被判處4年有期徒刑，服刑結束後，一直有消息傳出他將回歸演藝圈，今（29）日有日媒報導，新井浩文已出演舞台劇，回歸演員身分了。

由赤堀雅秋主演的一人舞台劇《日本對我2》，22日起連續7天在下北澤的ザ・スズナリ（The suzunari）劇場上演，演員名單中，有每日更替的特別來賓，依序為荒川良良、田中哲司、大倉孝二、八嶋智人、間宮祥太朗、丸山隆平。

昨（28）日的特別來賓則是新井浩文，據《sponichi》報導，當天與新井浩文交情深厚的演藝圈人士也前來觀賞演出。

廣告 廣告

今年46歲的新井浩文為在日韓人第三代，雖然自出生就在日本活動，但國籍仍為南韓，曾參與《銀魂》、《齊木楠雄的災難》、《下町火箭》等電影及電視劇，卻因為2018年性侵一名女性按摩師，於2020年12月被判刑4年定讞，之後入獄服刑，外界原以為他的演藝事業就此毀滅，沒想到出獄後再度回歸幕前。

東森娛樂關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110



【更多東森娛樂報導】

●性侵按摩員！新井浩文坐牢4年獲假釋 親曝生涯規劃

●前NCT文泰一和友人上訴 「輪暴酒醉女」 判決出爐網狂轟

●結婚不到1年半！高山一實宣布離婚 雙方發聲明致歉

