日漫畫家心臟驟停送醫 家屬悲痛證實「腦部缺氧成植物人」

漫畫家高橋伸輔因為腦部缺氧病變，目前已成為植物人。（圖／shinsuke0330 IG）

以連載漫畫《巔峰～那須川天心物 語～》聞名的日本44歲漫畫家高橋伸輔，今年9月因心律不整，導致心臟驟停送醫，經過近3個月的治療後，家屬昨(1日)在社群平台證實他因為腦部缺氧病變，目前已成為植物人。

高橋伸輔今年9月7日在家中心律不整引發心臟驟停，家屬發現異狀後，緊急將他送至醫院搶救，沒想到卻陷入昏迷狀態至今，家屬昨(1日)在社群平台公開一則壞消息，高橋伸輔因為長時間腦部缺氧，導致腦部受損，目前僅剩下腦幹部維持功能，做完氣管切除手術後，已經從加護病房轉至普通病房觀察，雖然恢復自主呼吸，不過意識尚未清醒，目前處於植物人狀態。

家屬強調只要能讓高橋伸輔恢復健康，不會放棄任何治療機會，目前接管他的社群帳號代為管理，未來會持續更新高橋伸輔的病況，希望外界能幫高橋伸輔集氣、祈禱，讓他能夠再度重拾畫筆創作。

高橋伸輔2004年以《Fate》，在日本第51屆千葉哲也獎青年藝術家組獲得榮譽獎，2005年以《天使惡魔》在同一獎項中，獲得優秀新人獎，逐漸在該領域嶄露頭角，成為耀眼的新星，同年12月，在網路漫畫《MiChao!》連載《終極格鬥王：綜合格鬥之王的傳說》，正式出道成為漫畫家。

