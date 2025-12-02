日漫畫家「心肺停止」倒下 送醫搶救成植物人！家屬集氣盼奇蹟出現

高橋伸輔因突發心肺停止，缺氧過久成植物人。（翻攝高橋伸輔IG）

創作格鬥漫畫作品《巔峰～那須川天心物語～》的日本漫畫家高橋伸輔，數個月前突然心肺停止倒下，經搶救後呈現植物人狀態，其家屬昨日公布消息震驚不少粉絲，他們表示不會放棄任何恢復的希望，也祈求大家一起幫他祈禱。

腦部缺氧 高橋伸輔成植物人

高橋伸輔家屬昨（1日）代他在X上發文，沉重宣布此消息。高橋伸輔今年9月7日下午因心律不整引發心肺停止，緊急送醫搶救，送醫前使用AED急救，仍無法恢復自主心跳。由於腦缺氧過久，3天後醫院宣判他因缺氧性腦病變，造成腦部嚴重損傷，僅剩腦幹尚有功能，最後診斷為植物人狀態。

轉一般病房 恢復自主呼吸

10月初他已離開加護病房，轉入一般病房並能自主呼吸但無意識，家屬表示不會放棄任何能讓他康復的治療方式，同時希望粉絲們能一起為高橋伸輔祈福，盼有朝一日他能再次執筆創作新漫畫，未來他們也會代高橋伸輔持續更新社群，直到他回歸的那天。

綽號「神童」的日本職業拳擊手那須川天心，享譽於格鬥圈，高橋伸輔2019年將那須川天心奮鬥的故事改編為漫畫創作連載《テッペン～那須川天心物語～》，深刻描繪獲得粉絲好評。

