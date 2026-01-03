日漫角色成中國「禁忌」！蘇州動漫展爆衝突 Cos《我的英雄學院》被保安拖走

[Newtalk新聞] 在中日關係持續緊張背景下，中國江蘇蘇州一場動漫展近日爆發衝突事件。一名男子在展場扮演日本動畫《我的英雄學院》角色，隨即遭到在場人士反制並被多名保安帶離會場。幾乎同一時間，中共黨媒《學習時報》刊文點名日本體壇與文藝界人士，指控日本軍國主義透過文體活動「滲透」，相關發展引發中國社群高度關注。





根據X帳號 @whyyoutouzhele 轉發資訊，一場名為「Good Jump ACG新春年會」的動漫展於1月1日在蘇州市登場。一名男子扮裝為《我的英雄學院》角色進入會場後，立即遭多名保安包圍，並被要求脫下假髮與外套。期間，該男子戴上紅軍帽向圍觀民眾行軍禮，隨後引發一名角色扮演者上前推擠，場面一度失控。

相關影片顯示，該名男子之後被多名保安押出場外，但仍未立即離開。稍後保安再度上前試圖將其帶走，最終該男子趁隙逃離現場。





事件在中國社群平台引發激烈討論。有網友指控該男子為「故意挑釁的反華分子」，甚至稱其內穿T恤上的中國地圖未標示台灣；也有聲音感嘆，近年中國動漫活動對日本IP的限制愈發嚴格，創作與交流空間持續收縮。





《我的英雄學院》自2020年起在中國遭到全面抵制，起因是作品中反派角色「志賀丸太」的命名，被認為影射二戰日軍731部隊相關細菌與人體實驗代稱，引發輿論反彈。此後，在中國扮演該作品角色的Cosplayer常被貼上「櫃子」標籤（「鬼子」諧音），並成為反制對象。





另一方面，中共黨媒《學習時報》2日在第二版刊登題為〈警惕日本軍國主義在文體領域的滲透〉的評論文章，點名日本桌球名將張本智和等人。文章指稱，日本文體界近年頻繁出現「夾帶軍國主義元素」的行為，包括足球選手三笘薰與二戰戰犯相關卡片合影、張本智和等人參拜供奉侵略戰爭戰犯的東鄉神社，以及偶像團體Snow Man在專輯宣傳中出現刻有戰犯名字與侵略年份的武士刀等。





該文宣稱，相關現象並非個案，而是「日本極右翼勢力有組織地利用文體活動影響公眾認知、美化侵略歷史」，並警告此類行徑不僅傷害受害國民眾感情，也對地區和平穩定構成現實威脅。





張本智和去年在WTT桌球年終總決賽奪冠前受訪時，曾引用日本政要高市早苗的名言「絕對、絕對、絕對，我一定會贏」，引發部分中國輿論不滿。他上月赴中國出賽時遭現場球迷噓聲圍繞，但仍順利奪勝，賽後以「大聲點」的手勢回應，更進一步激化爭議。





張本智和出生於日本，原名張智和，父母皆為前中國桌球國手，2014年歸化日本並以日籍身分代表日本出賽。其身分背景與言行，近年屢成中日民族情緒交織下的輿論焦點。

