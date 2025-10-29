日潛艦「雲龍號」首泊靠岩國基地
記者廖子杰／綜合報導
日本海上自衛隊蒼龍級柴電潛艦「雲龍號」（SS-502），27日首度泊靠駐日美軍岩國基地，進行後勤補給訓練，強化美日作業互通性與聯戰能量。
日本《讀賣新聞》報導，「雲龍號」27日自廣島縣吳市的母港吳基地出發，首次泊靠位於山口縣岩國市的駐日美軍岩國基地，隨後在基地碼頭展開裝備和物資補給演訓。
海自吳基地地方總監部幕僚長今野泰樹海將補（少將）表示，本次訓練是自衛隊20至31日舉行的聯合演習一環，約有100名海自隊員參與，且獲得駐日美軍協助，旨在增進海自的後勤補給支援能力；並強調透過舉行類似演訓，將持續精進兩國作業互通性和聯戰能力，並進一步鞏固美日同盟關係。
海自蒼龍級潛艦「雲龍號」首度泊靠岩國基地，進行後勤補給訓練。 （取自海自吳地方總監部「X」帳號）
