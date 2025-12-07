日澳建立戰略防衛協調架構 深化防務合作

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本防衛大臣小泉進次郎7日在防衛省接待澳洲副總理兼國防部長馬勒斯(Richard Marles)，舉行防長會談。小泉會後在「臉書」發表長文，指出此次會談的時間點，正好是中國軍機對日本自衛隊戰機進行雷達照射事件之後，日澳雙方同意建立新的「戰略防衛協調架構」(FSDC)，未來將在兩國防長主導下，更有系統整合雙方的防衛合作，確保兩國在日常及緊急狀況下，都能有效且順暢地合作。

小泉說明此次日澳防長會談的內容，包括澳洲決定下一代巡防艦採用日本「最上級」巡防艦的升級版本，具有歷史性意義，明年則是日澳友好合作條約簽署50週年的重要時刻。

小泉表示，中國軍機6日兩度對日本戰機進行火控雷達鎖定，這種行為已嚴重威脅航空安全，日方已向中方提出強烈抗議，要求確實防止類似事件再次發生。正如馬勒斯所言，日澳都重視以法治為基礎的區域秩序，將共同以冷靜且堅定的態度，守護區域的和平與穩定。

小泉說，在當前區域安全環境日趨嚴峻的情況下，做為「特別戰略夥伴」的日澳兩國，正積極深化防衛合作，強化共同嚇阻能力，合作的程度也達到前所未有的高度。

例如，明年兩國都將更新各自的重要戰略文件，而澳洲選擇「最上級」巡防艦後，雙方在防衛產業的合作將可大幅提升協同作戰能力，促進印太地區的艦艇建造和維護能力，也有助於建立更強韌的日澳供應鏈，為印太區域和平做出貢獻。

雙方在會談中也確認，日澳防務部門應該在政策、情報、共同軍事行動、防衛產業與技術、太空、網路安全和飛彈防禦等各個層面，加強領導階層之間的對話和跟進，建立更有效的合作機制。

因此，兩國同意整合並重新整理這些防務合作，建立以兩國防長為核心的FSDC架構，確保從日常到緊急狀態，雙方都能順暢有效的合作。此外，雙方也希望日澳密切合作，能夠成為印太地區理念相近國家合作的核心，進一步促進區域的和平與穩定。

