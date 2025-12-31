日澳歐多國關切圍台軍演 中國外交部批：說三道四、十分虛偽

中國外交部發言人林劍。路透社資料照



中共解放軍29日起在台灣周邊舉行大規模軍演，日本、澳洲、歐盟等國均公開表達關切。中國外交部今日（12/31）表示，這幾個國家和機構對中方捍衛國家主權和領土完整的必要行動「說三道四」、「顛倒黑白」、「混淆是非」，十分虛偽，中方對此堅決反對並提出嚴正交涉。

中國外交部發言人林劍在例行記者會上指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。台海最大的現狀就是海峽兩岸同屬一個中國，台海和平穩定的最大威脅，就是「台獨」分裂行徑和外部勢力縱容支持。

林劍表示，這幾個國家和機構對「台獨」分裂勢力「以武謀獨」裝聾作啞，對外部勢力干涉中國內政視而不見，卻對中方捍衛國家主權和領土完整的必要行動說三道四、顛倒黑白、混淆是非，十分虛偽。中方對此堅決反對並提出嚴正交涉。

林劍強調，一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係基本準則，是中國與183個建交國發展關係的政治基礎。日、澳、歐洲國家與中國建交時就此做出了政治承諾。「我們強烈敦促上述國家和機構嚴格恪守一個中國原則，停止干涉中國內政，停止縱容支持『台獨』分裂行徑。」

解放軍東部戰區29日宣布在台灣周邊展開「正義使命-2025」演習，並於隔日在台灣周邊5個公告海空域進行實彈射擊，多艘共艦、海警船一度進入我24浬鄰接區，引發歐美、日韓多國發聲挺台，呼籲兩岸透過對話和平解決相關議題。

日本外務省今日發表發言人北村俊博的談話指出，該行動升高了台灣海峽的緊張局勢，這一系列軍事演習可能對區域穩定造成影響，已向中方傳達日方的關切，並強調台海和平穩定對國際社會至關重要。日本一貫立場是期待有關台灣的議題能夠透過對話，以和平方式解決。

澳洲外交暨貿易部同日也發布聲明，譴責中國本週舉行「破壞穩定」的環台軍演，強調反對任何升高風險的行為，並表示已向北京方面表達擔憂。聲明補充道，「分歧應透過對話解決，而非動用武力或脅迫手段」。

