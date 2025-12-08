日澳重視台海和平 外交部籲中停止脫序行徑

日本防衛大臣小泉進次郎7日與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯(Richard Marles)舉行會談後發表聯合聲明，重申台海和平穩定對區域及國際安全繁榮不可或缺。外交部長林佳龍今天(8日)對此表達歡迎與肯定。

外交部表示，中國持續在東海、南海及太平洋地區進行軍事擴張及挑釁行徑，包括中國軍機日前對日本自衛隊戰機進行雷達照射，都已明顯對印太區域及全球安全構成重大威脅，引發各方嚴正關切。外交部將持續密切關注區域情勢發展，並呼籲中國應善盡大國責任，停止任何升高及危害區域安全穩定的脫序行徑。

外交部重申，台灣做為國際社會負責任的一員，將持續強化自我防衛能力及全社會防衛韌性，並與民主友盟密切合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與印太區域的和平、穩定與繁榮。