日澳防長簽戰略防衛協議 重申確保臺海安全

記者賴名倫／綜合報導

日本防衛大臣小泉進次郎與澳洲副總理兼防長馬勒斯，7日在東京舉行防長會談，宣布簽署「戰略防衛協調框架」（FSDC）協議，並協助澳洲盡速籌獲「最上級」護衛艦升級版作為新一代巡防艦；雙方也宣示將攜手合作，肆應中共擴張威脅。

日本《共同社》報導，馬勒斯此次訪日，曾先前往位於九州的三菱重工（MHI）長崎造船廠參訪，了解當地造艦設施運作概況；旋於7日抵達東京防衛省，與小泉舉行防長會談，雙方就近期區域局勢與安全合作等議題交換意見，並確認將於明年正式簽約，加速協助澳洲推動購艦計畫，提升海上防衛戰力。

2人也宣布建立由兩國防長領導的「戰略防衛協調框架」，透過至少每年舉行一次部長級會議，以促進防衛政策與合作的協調一致，為維護區域和平穩定貢獻心力；同時重申確保臺海安全重要性，堅決反對任何企圖以武力或脅迫單方面改變現狀的行為。

馬勒斯也就中共戰機6日以雷達照射自衛隊戰機一事發表回應，直言中共作法「令人憂慮」，明確宣示將與日本攜手合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，加強確保區域和平穩定。而小泉在會談前亦邀馬勒斯參訪自衛隊配備的「愛國者」防空系統與裝甲車等裝備，並合影留念，藉此宣示雙方合作邦誼，也向潛在對手傳達明確嚇阻信號。