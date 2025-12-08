日澳防長重申臺海和平穩定重要 外交部歡迎與肯定
記者吳典叡／臺北報導
對於日澳防長發表聯合聲明重申臺海和平穩定的重要性，外交部今（8）日對此表達歡迎與肯定，將持續強化自我防衛能力及全社會防衛韌性，並與民主友盟密切合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及臺海與印太區域的和平、穩定與繁榮。
日本防衛大臣小泉進次郎於12月7日與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）在日本東京舉行日澳防長會談，並發表聯合聲明重申臺海和平穩定對區域及國際安全繁榮不可或缺，強烈反對任何企圖以武力或脅迫片面改變現狀的舉措，另外，強調兩岸問題應透過對話和平解決，外交部對此表達歡迎與肯定。
外交部表示，中共持續在東海、南海及太平洋地區進行軍事擴張及挑釁行徑，包括中共軍機日前對日本自衛隊戰機進行雷達照射等，已明顯對印太區域及全球安全構成重大威脅，引發各方嚴正關切。外交部將持續密切關注區域情勢發展，並呼籲中共應善盡大國責任，停止任何升高及危害區域安全穩定的脫序行徑。
外交部強調，臺灣作為國際社會負責任的一員，將持續強化自我防衛能力及全社會防衛韌性，並與民主友盟密切合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及臺海與印太區域的和平、穩定與繁榮。
