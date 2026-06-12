日無人機展全球300廠商參與 烏推防衛型、日主打防災功能

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無人機旋翼高速轉動的嗡嗡聲，迴盪在展廳。這是在東京幕張展覽館舉行的「日本無人機展」，除了市場龍頭大疆展示最新消費級產品外，來自台灣、越南等國業者，也帶來各式功能新型無人機，同場較勁。

日本Eams Robotics公司總裁宗谷英司指出，「這裡展示的是災難應變無人機，後方那架飛機配備了喇叭，它也具備紅外線功能以及可見光攝影機，此外它還能投放物資，例如緊急救援物資，因此它可說是三合一功能無人機。」

日本是地震頻繁的島國，2024年的能登半島強震，帶動救災無人機需求浮現；而近年各地頻傳的「熊害」事件，也讓無人機逐漸成為守護民眾安全的重要工具。

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日本Eams Robotics公司總裁宗谷英司表示，「擴音器可以用來向災民喊話，透過紅外線相機，可以定位人們的位置，最近我們也一直在想，這或許也有可能用來計算熊隻的數量。」

《日經新聞》引述全球知名無人機產業分析公司Drone Industry Insights數據顯示，全球無人機市場預計到2030年，將擴大到578億美元、相當於新台幣1.8兆規模。目前中國無人機正壓倒性控制著全球70%市占率，甚至日本工業用無人機的市場上，更有高達90%的無人機都是從中國採購，不過未來情況即將改變。

俄烏衝突中無人機在戰場上的表現，使各國研發防衛用無人機的腳步越來越快。日本新創企業ACSL等無人機大廠，目前正與日本政府合作，研發兼具民用與防衛的無人機，像這款用於偵察的機款「蒼天」（SOTEN），就已經交付了600多架，日本政府也計劃到2030年，要建立起8萬架無人機的生產體系。

2025年1月，日本埼玉縣八潮市的路面突然出現巨大坑洞，導致一輛行經的卡車掉進坑洞中。但當時由於地下污水、高濃度硫化氫與地層不穩，救援行動極為困難，最後花了數個月才找到駕駛遺體。面對近年老舊的下水道管線長期腐蝕，造成類似災害不斷增加，能鑽進地下協助救援的無人機也將成為解決之道。

日本Blue Innovation執行長熊田貴之說，「無人機被使用的最大領域之一，是人類無法到達的地方。」

隨著災害風險升高與地緣政治緊張，全球無人機的應用，正從空拍與物流快速延伸，而這項技術的高速發展，也將把全球無人機產業的競爭，推向下一個全新階段。