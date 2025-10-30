日無印良品急召回「熱賣香氛噴霧」！良品計畫：檢出細菌 3款不受影響

日本MUJI無印良品宣布緊急召回2024年9月之後生產發售的「室內香氛噴霧」產品。陳琮文攝

MUJI無印良品芳香用品一直是熱賣產品之一，其母公司良品計畫株式會社稍早宣布召回約60萬件，於2024年9月之後生產發售的「室內香氛噴霧」，雖然該產品中檢測到細菌，不過對於身體危害可能性極低；良品計畫強調有3款室內香氛噴霧為不同工廠製造，沒有檢出問題，另外室內香氛油與精油也不在召回項目中。

良品計畫株式會社稍早宣布，因於產品中檢測出細菌，製造有所缺陷，因此召回「室內香氛噴霧」產品，包含11項不同味道種類；良品計畫指出，雖然產品中檢測出細菌，不過該細菌均存在於日常生活中，對人體健康造成危害可能性低。

廣告 廣告

日本MUJI無印良品宣布緊急召回2024年9月之後生產發售的「室內香氛噴霧」產品。圖／翻攝自良品計畫官網

經複檢程序，除被召回的「室內香氛噴霧」產品外，其他室內香氛噴霧和其他香氛產品，如來自不同工廠製造的晚安香氛噴霧、室內香氛噴霧舒緩配方、室內香氛噴霧清新混合，另外室內香氛油與精油，皆不在影響範圍，可安心繼續使用。

良品計劃表示，應立即停止使用問題產品，並透過線上表格申請到府回收、致電由業者上門回收，或前往離最近的MUJI門市辦理，同時將努力防止此類事件再次發生。



回到原文

更多鏡報報導

台灣「1點餐習慣」到韓國恐遭拒之門外！粉專曝潛規則：幼童除外

2年看診20次↑！自行篩檢竟已腸癌第3期 她崩潰：醫生說太年輕不會罹癌

國旅連「包裝水、大浴巾」都不提供！反觀日本備品室任拿 網嘆：好像台灣很窮