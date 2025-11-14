日無印良品網路商店全停擺！母公司證實：客戶資料疑遭外洩

無印良品母公司良品計畫於今（14）日正式證實，顧客資訊可能已遭外洩。（圖／翻攝自無印良品日本官網）





日本無印良品（MUJI）網路商店自長期以來，都與ASKUL集團旗下公司「ASKUL LOGIST」（以下簡稱：ASKUL）進行物流合作，但該公司自10月起，就遭受勒索病毒攻擊，這也連帶影響了無印良品的網路商店，目前商店皆已暫停所有下單與出貨服務。無印良品母公司良品計畫於今（14）日正式證實，顧客資訊可能已遭外洩，事件仍持續調查中。

根據良品計畫公告，截至11月14日止，可能遭外洩的資訊包含姓名、地址、電話號碼與訂購產品資訊。良品計畫表示，損失詳情仍在調查中，資訊外洩的影響時間等細節尚未確定。此外，良品計畫指出，目前尚無因濫用資訊而造成損失的案例，但為了避免有此事發生，提醒相關用戶切勿點擊任何網址，且要隨時保持警戒心。

良品計畫表示，之後將持續與ASKUL密切合作，如果調查結果證實存在資料洩露，他們將會及時通知受影響的客戶，並根據個人資訊保護相關法律法規，採取適當措施。

另據《ITmedia》報導，受勒索軟體攻擊，日本無印良品的網路商店自10月19日起，就暫停了訂單和出貨服務。目前無論是在網站或手機App上，都無法購買商品或註冊每月訂閱服務。這次的顧客資訊外洩風波，也對實體店造成了影響。不管是訂購商品，還是電話庫存確認，以及小件商品配送均已暫停。此外，原定於10月24日至11月3日舉行的「MUJI Week」促銷活動也已經延期，且僅在實體店舉行。

