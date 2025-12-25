日照中心料理課 老寶貝玩出幸福滋味

日照中心的廚房香氣四溢！慈濟志工化身神隊友，帶領長輩與家屬動手玩創意，從小菜到鹹湯圓，用一道道美味蔬食，調配出健康、環保的幸福滋味。

「切起來的時候，因為要入味喔，杏鮑菇放下去炒了，杏鮑菇就是要一直煎，(豆干)你用竹籤戳一戳。」

慈濟志工 林秀鳳：「杏鮑菇我們研究出裡面，也含有蛋白質，所以對我們健康很好。」

這堂蔬食料理課，果然是婆婆媽媽的最愛。

「醬油是他自己做的，醬油是金數師姊做的，要撒下去揉，這樣才會好吃，靈方妙藥，唯有茹素，顧我們的健康，愛我們的地球，鹹包子，裡面也可以放冬瓜。」

日照中心學員：「菜脯、素肉、芹菜、香菜，這個都是，都是它的料(對)和內餡(對)。」

就怕會忘記趕快做筆記，長輩、家屬幫忙包，這鹹湯圓讓教室乓共共，東港日照中心請來推素團隊，果然是神隊友。

慈濟志工 簡陳金數：「可以吃素食，少殺生，非常的歡喜，也很開心老菩薩們，學得很開心。」

慈濟日照中心主任 吳曉玲：「今天的家屬他們的學習，跟參與度都很高。」

滋味如何？大家的表情就是最好回饋，茹素健康自己動手作，吃得飽、吃得好，更能吃得巧。

