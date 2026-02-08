日照中心辦公室碎紙機加「含丁烷」潤滑油 釀氣爆1傷

台中市 / 綜合報導

台中西區一間日照中心的辦公室發生碎紙機氣爆火警，當下員工帶著日照中心的住民一起碎紙，碎了大概30分鐘，過程中覺得碎紙不順，便拿來潤滑油噴灑碎紙機刀頭，沒想到噴完插電重新啟動，馬上就爆出火光，導致其中86歲女性住民額頭紅腫送醫，幸好當下其他員工冷靜拿出滅火器撲滅火勢。消防局說，因為使用的噴劑含有丁烷，是易燃性氣體，才引起火警。

辦公室內，三名女子坐在一起碎紙，突然爆出一陣火光，底下的紙箱燒了起來，三名女子嚇得往旁邊一跳，等到反應過來，趕快將靠近的塑膠袋拉到遠處，這時其他同事也衝了出來，指揮三人開始將靠近的紙箱都移開，又拿出滅火器，對準冒出火光的碎紙機滅火，總算撲滅火勢。

氣爆事件是發生在台中市西區 日照中心 ，1月2日下午將近5點，造成其中86歲的女性 住民 額頭紅腫送醫，消防局獲報趕往現場，員工已經自行將火勢撲滅，只是碎紙機怎麼會突然起火呢？

台中市消防局信義分隊分隊長李雨修說：「過程使用不順，他們想要去做一個潤滑，使用了一些具有易燃性氣體，可燃性氣體的潤滑劑，而導致瞬間有火花的產生。」

原來當時碎紙機連續運作了30分鐘，員工覺得碎紙不順，拿起潤滑油朝碎紙機刀頭噴灑，但因為使用的潤滑油含有丁烷成分，屬於易燃性氣體，碎紙機的馬達在運轉過程中會有微小火花，他們當下噴完後插電啟動就發生氣爆。

物理老師鄭立彥說：「丁烷它的自燃點非常的低，大概零下60到70度C，它就會產生閃燃的現象，如果針對只要潤滑的話，就不要(使用)含有所謂有機溶劑，這樣比較安全。」

所幸氣爆當下員工冷靜滅火，沒有進一步造成更大傷亡，消防局也提醒，碎紙機保養後建議靜置一段時間，不要馬上插電使用。

