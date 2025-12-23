日照中心香氛照護 喚醒長輩生命記憶

「名間竹秀苑」啟動香氛照護模式，開幕活動特別讓長輩動手調製香氛。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文∕南投報導

越來越多研究發現，藉由香氣引導，有助於延緩失智症進展。南投縣第一家失智型日間照顧機構「名間竹秀苑」23日開幕，特別導入非藥物療法，啟動全縣首創的「香氛照護」，透過特定氣味連結長輩的情感片段，例如，利用蛋糕香與花香，勾起經營餅店阿嬤與丈夫創業的幸福點滴，希望此套結合醫事專業與感官復能的創新模式，能幫助長輩安定心緒、重拾生命記憶。

隸屬竹山秀傳醫院，由前山社會福利慈善事業基金會經營的竹秀苑日照中心揭幕，竹秀院長莊碧焜表示，南投人口老化，失智長者約7600至8000人，若包含65歲以下個案，可能超過1萬人。許多失智家庭感慨「最難的不是病，而是不知道明天誰可以幫你接手」。名間竹秀苑結合醫療與日照，讓長輩治療後回歸社區與家庭，政府、醫院與民間將共同承擔，讓長者在地安老、有尊嚴健康生活。

莊碧焜指出，竹秀苑日照中心的特色是導入非藥物療法，連結亞洲香研所專業師資，開發以香氣引導記憶的課程。老師事先了解長輩人生故事，透過香氛DIY及感官互動，喚醒情感與生命記憶；例如，利用蛋糕香與花香，勾起經營餅店阿嬤與丈夫創業的幸福點滴，或以雪松木香，引領退伍老兵重溫奮鬥歲月。此結合醫事專業與感官復能的創新模式，讓長輩在熟悉的氣味中安定心緒，幫助重拾生命記憶，有效延緩失智退化，也使日照空間轉化為長輩安心生活、家屬喘息的支持場域。