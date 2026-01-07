日照充足，電費卻比別人貴 紐西蘭陽光小鎮能擺脫能源脆弱危機嗎？

位於紐西蘭北島的陽光小鎮吉斯伯恩（Gisborne），日照條件極佳，電力卻不靠太陽能，甚至面臨風災時停電、電費高昂的問題。2023年，颶風嘉布瑞爾（Gabrielle）讓吉斯伯恩電力中斷長達近10天，而吉斯伯恩的電價高居全紐西蘭第五名。

偏遠小鎮吉斯伯恩 承擔高於全國的電價

在吉斯伯恩，一張電費帳單背後包括了四種服務費用：發電公司Eastland Generation、負責國家電網的Transpower、地區配電公司Firstlight Network以及電力零售商的營運服務費用。有別於台灣實施全國統一電價，紐西蘭採行區域電價，反映該地區的電力生產、傳輸、分送、零售與其他費用。

廣告 廣告

紐西蘭由多個民營企業供應電力，國家電網則由國營企業Transpower營運，負責將電力從發電廠輸送到各城鎮及大型工業用戶，再由地方線路公司配電至用戶家中。由於各區營運成本不同，加上每個家戶可以自由選擇電價方案，因此每戶的電價也會有所差異。

根據紐西蘭電力管理局整理的電力服務占每月平均家庭電費百分比，約38.5%來自發電、8%來自輸電、24.5%來自配電、11%則是零售營運費。而從Firstlight Network網站上的資料可以看出，在吉斯伯恩，電網與零售占電費帳單的比例明顯高於全國平均。

吉斯伯恩座落於北島東海岸，以衝浪文化、優質酒莊聞名，產業結構以農林業、季節工等低技術性工作為主，由於經濟發展受限，居民平均收入低於紐西蘭薪資中位數。吉斯伯恩附近群山圍繞、地處偏遠，電力線路設置成本高，加上居民少，電網投資成本攤提下，須承擔比其它地區更高昂的電費。

當地配電公司Firstlight Network更於今年初表示，為因應近年來的極端氣候事件（如2023年的風災），須增加投資、調漲電費，以強化電網韌性。這波調漲，讓吉斯伯恩的居民每月平均電費額外支出最高19紐幣。

薪資低、電價不斷上漲，居民的相對剝奪感可想而知。在2025年7月，吉斯伯恩平均電費每個月262紐幣（約新台幣4772元），紐西蘭第一大城奧克蘭（Auckland）則是225紐幣（約新台幣4098元）。

颶風造成大規模停電，激起當地重視電網韌性

2023年，颶風Gabrielle橫掃紐西蘭，造成22.5萬戶停電，上千人被迫撤離。強風吹倒電線桿與樹木，土石淹沒道路、沖垮房屋，村落與農地遭埋沒，重創居民生計。洪災也破壞了位在霍克斯灣（Hawke’s Bay）的變電站，造成吉斯伯恩與霍克斯灣大範圍停電，影響高達9.2萬戶家庭，9-10天才恢復供電。

吉斯伯恩主要靠水力發電，但因發電量有限，仍須仰賴鄰近的Tauhara地熱發電來滿足需求。風災發生當下，唯一的變電站失靈，無法將地熱發電輸往東海岸，吉斯伯恩自然大受影響。

所幸，吉斯伯恩日照時數充沛，2024年全年日照時數高達2287小時，是紐西蘭歷史上第27高。為解決偏遠地區能源不平等、強化能源韌性，三個當地毛利部落與Tairāwhiti環境中心聯合發起（TDEP），推動社區屋頂型光電。

「太陽能板和電池的價格大幅下跌，最簡單可行的方式是必須大規模推動（這項方案），讓大部分家庭都能用得起電。」TDEP計畫負責人迪布爾（Harley Dibble）說。

TDEP計畫以當地毛利會堂（marae）和學校安裝再生能源設備的經驗為基礎，擴大推行。迪布爾認為，由部落發起、投資的專案，能讓社區掌握更多能源生產，不再受控於集中式能源，進而降低居民面對電價上漲的衝擊。威靈頓維多利亞大學資深研究員休米（Paul Humey）亦表示，全球太陽能板價格下降，家用太陽能正是最經濟實惠的選項。

Gabrielle颶風也促使金融服務業做出改變。西太平洋銀行（Westpac NZ）在如吉斯伯恩這樣的颶風重災區，安排每間分行安裝太陽能板與儲能設備。銀行協理特倫維斯（Colin Trenwith）表示，使用太陽能可降低碳排放，但更重要的是未來就算停電，銀行還是能提供服務。

太陽能廠併入電網，發電量逐年提升

2023年底，全紐西蘭最大的太陽能電廠在吉斯伯恩正式營運，占地6.1公頃，共8000片雙面太陽能板，總裝置容量5.2MW，預計每年可生產約7300MW的綠電，足以供應1000戶家庭使用。

太陽能在紐西蘭是相對新的再生能源，過去主要以分散式能源提供家戶與企業使用，近年越來越多大型太陽能廠併入國家電網。2023年到2024年，紐西蘭太陽能裝置容量增加了51%，2024年住宅型光電則增加29%，整體發電量增加62%，達到歷史新高。

正如休米所說：「太陽能規模化有助於減輕用戶能源負擔，同時達到紐西蘭減排目標。」在提升太陽能發電量、降低碳排放的目標下，太陽能或許能成為吉斯伯恩擺脫能源脆弱的途徑。然而，屋頂型太陽光電尚未普及，對電價的影響仍不顯著，如何讓一般家庭接受新能源、參與建置，仍是未來努力的方向。