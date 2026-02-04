日照增量能 泰山奇蹟之家擴建 服務86長者

新北市長侯友宜（前排右三）4日出席泰山奇蹟之家日間照顧中心擴建落成剪綵典禮。（吳嘉億攝）

新北市泰山奇蹟之家日間照顧中心4日舉辦新建中心落成剪綵典禮，新北市長侯友宜出席祝賀，感謝奇蹟之家擴充在地長照服務量能，提供日間照顧及多元長照服務，強化社區照顧支持，提升長者照顧的可近性。侯友宜形容，日照中心就像園區內的大榕樹，為長者遮風與擋陽光，讓他們能在熟悉的社區中安心生活。

侯友宜表示，奇蹟之家日間照顧中心位於新北市最大的塭仔圳都市重劃區內，鄰近輔仁大學醫學院，整體開發面積達397公頃，約為台北市信義區的2.6倍，未來預計引進10萬人口，並規畫38座公園。隨著人口持續進駐，長者照顧需求勢必增加，他已要求市府社會局與衛生局密切合作，全力協助在地長者，讓長者生活得更安心、更開心。

侯友宜也提到，新北市目前已設立126家日間照顧中心，預計今年可達130家。由於全市65歲以上長者人數已突破80萬人，且持續成長，如何讓長者在熟悉的社區中獲得完善照顧，是社會共同面對的重要課題。市府將持續推動長照政策，並期待未來主顧修女會能持續與市府攜手合作，共同守護長者的健康與福祉。

新北市衛生局長陳潤秋指出，新北市日照中心服務型態多元，透過擴充服務量能與據點布建，提供失能及失智長者日間照顧服務，不僅提升長照服務可近性，也有效減輕家庭照顧負擔，讓長者能在熟悉的生活環境中安心生活。

新北市衛生局高齡長期照顧處長林惠萍說，奇蹟之家擴建，改善原本老舊且空間不足的日間照顧中心，將服務人數從原有的24人提升至86人。除日間照顧外，亦同步提供居家服務、社區照顧關懷據點、短期照顧、送餐、喘息服務及特色照顧服務，透過整合在地資源，逐步建構完善的社區照顧網絡。