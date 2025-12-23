日照時數創紀錄 今年可望成為英國史上最熱

英國氣象局(Met Office)今天(23日)表示，今年可能是英國史上最熱的一年，平均溫度高於攝氏10度。

雖然2025年均溫的最終數據要到明年1月2日才公布，但截至今年的最後一週，英國均溫是攝氏10.05度。先前的最高溫是2022年的攝氏10.03度。

一旦這個數據獲得確認，這將意味著過去5年來有4年，是英國自1884年開始記錄以來的最熱年分之一。

英國最高溫的10年，全都發生在過去20年裡。

英國氣象局資深科學家肯頓(Mike Kendon)表示，「就我們的氣候來說，我們正生活在一個非比尋常的時代」。「我們正看到可追溯至19世紀的觀察記錄中前所未見的改變」。

廣告 廣告

英國氣象局上週公布的數據顯示，2025年是至少從1910年以來最陽光普照的一年。

截至12月15日，英國今年的日照時數達到1,622小時，超過2003年創下的紀錄。

2025年的春季最為陽光普照，這是因為高氣壓減少了英國的雲層覆蓋。而這一年的春天也是英國史上最熱的春天，有4次的熱浪，而且降雨量要比這個季節的平均少了16%。(編輯:王志心)