日熊不冬眠！闖秋田倉庫急疏散 熊落陷阱咬死獵人

日本野熊還不冬眠，12月份仍有5起因野熊襲擊受傷事件，另有一名獵人遭攻擊死亡。(圖／達志影像歐新社）

都已經12月底了，日本各地開始積雪，但熊似乎不打算冬眠，持續現身攻擊人類。在秋田有野熊闖進貨運倉庫，十名員工急忙撤離逃難。另外在宮城縣，有獵人遭野熊攻擊死亡，這隻熊其實已經被陷阱困住，還是朝獵人反撲。

日本野熊還不冬眠，12月份仍有5起因野熊襲擊受傷事件，另有一名獵人遭攻擊死亡。(圖／達志影像歐新社）

日本野熊還不冬眠現象持續，近期頻繁闖入人類活動區域引發安全危機。秋田縣一間貨運倉庫遭野熊入侵，導致10名員工緊急撤離；更嚴重的是，宮城縣發生一起獵人遭野熊致命攻擊事件，成為12月以來首起野熊襲人致死案例。專家指出，儘管已是12月底，野熊仍未進入正常冬眠狀態，預計這種異常現象將持續，呼籲民眾即使在冬季也需保持高度警覺。

廣告 廣告

日本全國正面臨野熊異常活動的威脅。近日，秋田縣一間貨運公司倉庫驚見野熊闖入，所幸10名在場員工及時撤離，避免了人員傷亡，而野熊則暫時被困在倉庫內。此事件引發民眾普遍疑惑，質疑為何已到12月底，野熊仍未進入正常的冬眠狀態。

更為嚴重的是，宮城縣近期發生一起獵人遭野熊攻擊身亡的悲劇。這隻體長約135公分的野熊雖已踩入陷阱，但因只有一隻腳受困，仍能在約4公尺長的繩索範圍內活動。當獵人靠近準備處理時，野熊突然反撲，造成獵人頭部重創不幸身亡。其他獵人表示，死者可能以為電擊已經有效控制野熊，打算用刀進行致命一擊時遭到反擊。

統計顯示，僅本月就有5人在日本各地遭野熊襲擊受傷，情況令人擔憂。岩手大學農學部教授山內貴義解釋，野熊持續在人類社區出沒且未進入冬眠狀態，意味著牠們仍可能繼續出現在居民生活區域，民眾必須保持警戒。這些事件也凸顯了野熊的危險性，即使是有經驗的獵人也可能面臨生命威脅。

專家研判，今年野熊不冬眠的異常現象很可能會持續下去，提醒民眾切勿因為開始下雪就掉以輕心。面對這種情況，日本媒體NHK也持續關注野熊出沒的訊息，提醒民眾注意安全，避免與這些危險的野生動物發生不必要的衝突。

更多 TVBS 報導

記者聚會玩過火！男女KTV不雅片外流 竟是NHK記者拍攝

日本爆熊出沒！老店曝熊肉詢問度狂飆 饕客搶吃「最高級款待」

日美女主播不忍了！「巨胸放桌上」慘被警告 鬆口揭離開真實內幕

有片／深夜開車返家遇3熊！母熊暴衝張口威嚇 日母女嚇壞急倒車

